Правительство выделит средства для поддержки курян, лишившихся имущества

Российское правительство на заседании в четверг, 20 февраля, рассмотрит вопрос о выделении средств на оказание поддержки жителям Курской области, лишившимся своего имущества из-за нападения на регион украинских нацистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии