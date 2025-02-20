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Правительство выделит средства для поддержки курян, лишившихся имущества

Правительство выделит средства для поддержки курян, лишившихся имущества

Российское правительство на заседании в четверг, 20 февраля, рассмотрит вопрос о выделении средств на оказание поддержки жителям Курской области, лишившимся своего имущества из-за нападения на регион украинских нацистов.

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