Таиланд приближается к запуску BTC и ETH ETF, подготовив проект правил

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) продвинула свою структуру регулирования BTC и ETH ETF от предложенных принципов до проекта правил, одновременно пересматривая свой подход к иностранным кастодианам цифровых активов.
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