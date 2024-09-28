Политика как он...
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Политика как она есть

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Минск заявил о направлении усилий на проведение диалога по безопасности

Минск заявил о направлении усилий на проведение диалога по безопасности

Белоруссия направит усилия на продвижение инициативы проведения глобального диалога по безопасности. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков в своем выступлении на Генассамблее ООН.

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