Нацистка-вожатая в крымском лагере, где находятся дети из Шебекино, ненавидит русских

Где контроль просто контроль руководителей .А как всегда должность нужна в основном свои проблемы решать .Работа основная потом времени по этому и не хватает .И это на всех уровнях и обязательно ещё вид крутой работы это селектор постоянный тоже не даёт работать

Vh

Valentina hohlova

вы совершенно правы. что она тварь и гнать ёё в харьков и подальше а вот те кто её поставил на это место надо гнать отовсюду. ВЫ крымчане сколько о я не говорила вашим властям можете потерять на КРЫМ мой Крым российской империи СССР и окрайна там и не ночевала. это злыдни террористы диверсанты брехуны. избавляйтесь от них.