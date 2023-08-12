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    Где контроль просто контроль руководителей .А как всегда должность нужна в основном свои проблемы решать .Работа осно...Нацистка-вожатая ...

Нацистка-вожатая в крымском лагере, где находятся дети из Шебекино, ненавидит русских

Нацистка-вожатая в крымском лагере, где находятся дети из Шебекино, ненавидит русских

Юрий Кот   «Мерзкие русские дети. Я их ненавижу» — подобные признания звучат на видео, записанном Марией — вожатой лагеря в Крыму.

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Комментарии
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Marat Abilov
На виселице
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28 мин.
леонид рыбаков
Где контроль просто контроль руководителей .А как всегда должность нужна в основном свои проблемы решать .Работа основная потом времени по этому и не хватает .И это на всех уровнях и обязательно ещё вид крутой работы это селектор постоянный тоже не даёт работать
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26 мин.
Vh
Valentina hohlova
вы совершенно правы. что она тварь и гнать ёё в харьков и подальше а вот те кто её поставил на это место надо гнать отовсюду. ВЫ крымчане сколько о я не говорила вашим властям можете потерять на КРЫМ мой Крым российской империи СССР и окрайна там и не ночевала. это злыдни террористы диверсанты брехуны. избавляйтесь от них.
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18 мин.

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