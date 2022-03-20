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The Telegraph: Британия размещает рекламу в российских соцсетях, чтобы люди узнали позицию западных политиков о ситуации в Украине

The Telegraph: Британия размещает рекламу в российских соцсетях, чтобы люди узнали позицию западных политиков о ситуации в Украине

По инициативе министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Соединенном королевстве создан специальный центр (Government Information Cell), который будет бороться с «дезинформацией России» о ситуации в Украине, сообщает The Sunday Telegraph.

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