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Интересный Сочи | Куда сходить

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Открытие выставки "Гармония жизни" в АМЦ Родина

Открытие выставки "Гармония жизни" в АМЦ Родина 🗓 25 июля, 15:00 📍 Красноармейская, 24 👭 Вход свободный Будут представлены работы художника Татьяны Патрушевой.

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