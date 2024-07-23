Открытие выставки "Гармония жизни" в АМЦ Родина 🗓 25 июля, 15:00 📍 Красноармейская, 24 👭 Вход свободный Будут представлены работы художника Татьяны Патрушевой.
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Открытие выставки "Гармония жизни" в АМЦ Родина 🗓 25 июля, 15:00 📍 Красноармейская, 24 👭 Вход свободный Будут представлены работы художника Татьяны Патрушевой.