АвтоВАЗ просит защитить Россию от дешевых иномарок

Рустюм Аминов

"Максим Соколов, президент АвтоВАЗа, выразил мнение о необходимости защиты российского рынка от дешевых иностранных автомобилей." Господин Соколов!!! Это не выход из положения!!! Это показывает что АвтоВАЗ задрал цены выше потолка! При этом качество автомобилей намного уступает даже китайскому автопрому! Сегодня авто становится не средство передвижения а РОСКОШЬю. Позорники!!!