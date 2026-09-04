Минюст внес издание "Новая газета" в перечень иноагентов

Минюст признал иностранным агентом интернет-издание "Новая газета". Кроме того, в реестр были внесены поэт и культуролог Сергей Лейбград, издатель и писатель Феликс Сандалов, профессор биоинформатики Татьяна Татаринова и журнал "Историческая экспертиза".