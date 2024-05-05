FT: В Белом доме заявили, что военная помощь США не изменит ситуацию на Украине в ближайшее время

Очередного контрнаступления ВСУ там не ожидают раньше 2025 годаПомощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что недавно одобренный Конгрессом США пакет военной помощи Украине не сможет моментально в корне изменить ситуацию на поле боя.
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