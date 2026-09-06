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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» посильнее «Динамо» – смотрится привлекательнее и выглядит фаворитом. Красно-белые нашли взаимопонимание с тренером и проводят отличные матчи». Коршунов об игре РПЛ

Экс-нападающий «Спартак» Анатолий Коршунов считает команду фаворитом в матче с «Динамо». Встреча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ пройдет сегодня на стадионе «ВТБ Арена».

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