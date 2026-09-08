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В кастрюльке

94 подписчика

Гениальное решение для быстрых ужинов. Пицца на манке без замеса и расстойки с двумя вариантами начинок

Гениальное решение для быстрых ужинов. Пицца на манке без замеса и расстойки с двумя вариантами начинок

Когда надо приготовить вкусную горячую выпечку, но нет времени возиться с дрожжевым тестом, меня выручает домашняя пицца.

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