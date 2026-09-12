Захарова: при Трампе дипломаты США рискуют карьерой из-за ЛГБТ-повестки

Сотрудники Госдепартамента США столкнулись с последствиями смены политического курса в Вашингтоне. При экс-президенте страны Джо Байдене дипломаты продвигали ЛГБТ*-повестку, а после возвращения американского лидера Дональда Трампа такая деятельность стала угрожать их карьере.