КОРОТКО О ПОГОДЕ💨 Злой октябрьский ветер бьёт людей под дых И с собой уносит слабых и худых Сильных, толстых тоже ветер вдаль влечёт.
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КОРОТКО О ПОГОДЕ💨 Злой октябрьский ветер бьёт людей под дых И с собой уносит слабых и худых Сильных, толстых тоже ветер вдаль влечёт.