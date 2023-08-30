Театр абсурда

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Франция требует от России вернуть прежние цены на газ. Иначе грозит судом

Франция требует от России вернуть прежние цены на газ. Иначе грозит судом

На данный момент новости о том, что какая-то европейская или заокеанская страна что-то требует от Российской Федерации, фактически стали обыденностью.

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Комментарии
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Константин Котельников
А я бы не стал этой французской волосатой булке что-либо вводить, лечиться замучаешься....
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2 час.
Леонид Руси
А для этого используется резерватив, т.е. презервуар...
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2 час.
Ксения Фотина
Кто-нибудь когда-нибудь слышал от  Макрона какие-либо требования  к США, например, когда международный вор и бандюга  бесцеремонно опустил его и сделку с Австралией о катерах ? Удивительно смелый и принципиальный руководитель Франции...
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51 мин.

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