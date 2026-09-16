В Северной Осетии полицейские научили школьников быть заметными на дороге

В целях повышения безопасности детей, популяризации использования световозвращающих элементов и привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ардонскому району Северной Осетии провели акцию «Засветись, юный пешеход!» для учащихся начальных классов МБОУ «Костаевская школа».