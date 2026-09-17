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Царьград

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ВАРПЭ: вылов минтая вырос на 1,7%, рыбы — снизился на 4%

ВАРПЭ: вылов минтая вырос на 1,7%, рыбы — снизился на 4%

ВАРПЭ сообщает, что к 14 сентября вылов минтая в России увеличился на 1,7% до 1,7 млн тонн. Тем не менее, общий объём добычи рыбы снизился на 4%, достигнув 3,5 млн тонн.

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