На ЗАЭС прошла ротация экспертов МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ). Источник фото: РИА Новости «На Запорожской атомной электростанции, входящей в состав «Росатома», прошла очередная ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии.
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