The Economist: Россия с помощью РЭБ успешно поборола украинские беспилотники, ракеты и управляемые снаряды

Британское издание The Economist пишет, что Россия успешно использует превосходство своих средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы нейтрализовать украинские беспилотники и сбивать с курса ракеты, включая реактивные снаряды для РСЗО HIMARS.