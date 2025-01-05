В Таганроге и Новобессергеновке упали обломки беспилотников

Обломки украинских беспилотных летательных аппаратов упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь 5 января в своем Telegram-канале.
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