На предстоящем мероприятии “Warcraft Direct” Blizzard, возможно, объявит о перезапуске Warcraft 3: ReforgedВ следующем месяце, а именно 13 ноября, пройдет крупное мероприятие в честь празднования 30-й годовщины франшизы Warcraft, получившее название “Warcraft Direct”.
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