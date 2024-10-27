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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На предстоящем мероприятии “Warcraft Direct” Blizzard, возможно, объявит о перезапуске ...

На предстоящем мероприятии “Warcraft Direct” Blizzard, возможно, объявит о перезапуске ...

На предстоящем мероприятии “Warcraft Direct” Blizzard, возможно, объявит о перезапуске Warcraft 3: ReforgedВ следующем месяце, а именно 13 ноября, пройдет крупное мероприятие в честь празднования 30-й годовщины франшизы Warcraft, получившее название “Warcraft Direct”.

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