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Закон, порядок, государство

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Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении москвички с ущербом около 3,5 млн рублей

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы задержали троих подозреваемых в мошенничестве на сумму около 3,5 миллиона рублей.

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