Весёлое 1 июня вместе с «Чик-Чирикино» на ВДНХ

Вы готовы к празднику в компании любимых мультгероев? 1 июня, в Международный день защиты детей, анимационный сериал «Чик-Чирикино» отправится на ВДНХ — в этот день создатели мультсериала из студии «Паровоз» запланировали провести увлекательную программу на выставке «РОССИЯ», Москва.