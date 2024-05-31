Весёлое 1 июня вместе с «Чик-Чирикино» на ВДНХ

Вы готовы к празднику в компании любимых мультгероев? 1 июня, в Международный день защиты детей, анимационный сериал «Чик-Чирикино» отправится на ВДНХ — в этот день создатели мультсериала из студии «Паровоз» запланировали провести увлекательную программу на выставке «РОССИЯ», Москва.
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