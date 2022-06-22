Союзные силы пытаются замкнуть Лисичанский котел, а ВСУ наносят удары по тыловым базам в ЛДНР

Гуманитарная ситуация на Донбассе стремительно ухудшается. Вопреки заявлениям о том, что «у ВСУ заканчиваются боеприпасы», украинская артиллерия ежедневно наносит удары по ДНР и ЛНР, особенно сильно в последние дни достается Донецку и Красному Лучу.