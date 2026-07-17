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ФедералПресс

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Свердловская область вошла в топ-5 регионов по банкротствам

Свердловская область вошла в топ-5 регионов по банкротствам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля, ФедералПресс. По итогам второго квартала 2026 года Свердловская область оказалась на четвертом месте среди регионов России по числу банкротств как физических лиц, так и юридических компаний.

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