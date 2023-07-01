Военное обозрение

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Результат удара ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту, под которым прятались боевики ВСУ, попал в кадр

Результат удара ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту, под которым прятались боевики ВСУ, попал в кадр

На видео попали последствия удара ОТРК «Искандер» ВС РФ по Антоновскому мосту в Херсонской области. Ранее стало известно, что под Антоновским мостом высадилась группа украинских десантников, которая приступила к обустройству плацдарма на левом берегу реки Днепр.

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