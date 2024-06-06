Сийярто: продолжение украинского конфликта чревато эскалацией, нужны переговоры

Мирные переговоры по Украине необходимо начать сейчас же. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило РИА «Новости».
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