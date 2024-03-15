ЕС в ближайшие дни выделит транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро

Страны ЕС в ближайшие дни выделят восьмой транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро. «Мы надеемся, что сможем в ближайшие дни или недели разблокировать этот транш, учитывая, что Венгрия раньше уже согласилась на выделение пяти миллиардов в Европейский фонд мира», — заявил высокопоставленный чиновник ЕС.
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