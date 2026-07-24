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Царьград

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Трамп намерен сохранять отношения с Бернемом, надеясь на перемены

Трамп намерен сохранять отношения с Бернемом, надеясь на перемены

Президент США Дональд Трамп планирует поддерживать мирные отношения с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, несмотря на возможные трения из-за назначения Эда Милибэнда.

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