Овечкин сократил отставание до рекорда Гретцки до 33 голов

Россиянин забросил 130-ю победную шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче против «Нэшвилл Предаторз» и сократил до 33 голов отставание от канадского игрока Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в «регулярке» НХЛ за всю историю.