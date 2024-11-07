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Петербургский дневник

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Овечкин сократил отставание до рекорда Гретцки до 33 голов

Овечкин сократил отставание до рекорда Гретцки до 33 голов

Россиянин забросил 130-ю победную шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче против «Нэшвилл Предаторз» и сократил до 33 голов отставание от канадского игрока Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в «регулярке» НХЛ за всю историю.

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