Спасатели на Большом садовом пруду помогли молодому человеку, который попал в беду из-за того, что переоценил свои силы во время купания

На Большом Садовом пруду спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на воде провели успешную операцию по спасению 18-летнего юноши, который попал в беду из-за того, что переоценил свои физические возможности во время плавания.
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