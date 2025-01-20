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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Electronic Arts объявила дату «смерти» Origin и призвала пользователей переходить в EA ...

Electronic Arts объявила дату «смерти» Origin и призвала пользователей переходить в EA ...

Electronic Arts объявила дату «смерти» Origin и призвала пользователей переходить в EA AppХотя игровая платформа EA App от Electronic Arts начала работу ещё осенью 2022 года, её предшественница в лице сервиса Origin всё это время продолжала функционировать.

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