Electronic Arts объявила дату «смерти» Origin и призвала пользователей переходить в EA AppХотя игровая платформа EA App от Electronic Arts начала работу ещё осенью 2022 года, её предшественница в лице сервиса Origin всё это время продолжала функционировать.
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