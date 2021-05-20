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Как педагог напала на школьницу с макияжем и чем это закончилось в Ростовской области

Как педагог напала на школьницу с макияжем и чем это закончилось в Ростовской области

Вирусное видео Все больше и больше просмотров набирает видео, которое сняли ученики школы № 4 в Морозовске.

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Нина СаковичКостенко
А зря увольняется.Нужно розги ввести.А то совсем оборзели.
Aнатолий Райков
Из-за какой то зассыхи увольняться?А зря,учительница пошла на поводу своей ученицы.Это совсем другие времена.А раньше эта ученица могла получить по заднице мокрой тряпкой,а дома получить добавки от родителей.Совсем уже дожили,учителя стали бояться своих учеников.

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