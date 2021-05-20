Как педагог напала на школьницу с макияжем и чем это закончилось в Ростовской области

rostovgazetaОбществоКак педагог напала на школьницу с макияжем и чем это закончилось в Ростовской областиВирусное видео Все больше и больше просмотров набирает видео, которое сняли ученики школы № 4 в Морозовске.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНина СаковичКостенкоА зря увольняется.Нужно розги ввести.А то совсем оборзели.Aнатолий РайковИз-за какой то зассыхи увольняться?А зря,учительница пошла на поводу своей ученицы.Это совсем другие времена.А раньше эта ученица могла получить по заднице мокрой тряпкой,а дома получить добавки от родителей.Совсем уже дожили,учителя стали бояться своих учеников.Комментировать
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