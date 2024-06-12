Женщина вылезла на крышу машины и разделась догола во время полицейской погони

В Сети опубликовали видеозапись незапланированного “стриптиза” во время полицейской погони.Женщина, участвовавшая в полицейской погоне на оживленной автостраде Лос-Анджелеса, завершила погоню самым причудливым образом залезла на крышу своей машины и разделась догола.