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За рулем

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Porsche закрыл тему бензиновых Boxster и Cayman

Porsche закрыл тему бензиновых Boxster и Cayman

Электрическая тяга останется единственным вариантом для нового поколения Porsche 718. Бензиновые Boxster и Cayman в линейке не появятся – во всяком случае, теперь в компании говорят именно так.

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