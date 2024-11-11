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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения из-за угрозы БПЛА

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения из-за угрозы БПЛА

В международном аэропорту Саратова (Гагарин) в понедельник, 11 ноября, ввели временные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

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