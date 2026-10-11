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Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева сыграла жестокую свекровь в сериале «Холод»

Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева сыграла жестокую свекровь в сериале «Холод»

Ради роли в криминальной драме «Холод» Лариса Гузеева сбрила и высветлила брови. Фотографию с результатом 67-летняя заслуженная артистка России опубликовала сама.

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