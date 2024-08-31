Россиянам назвали машины, которые чаще всего используют автоподставщики

Автоподставщикам (водителям, которые зарабатывают на ДТП) до сих пор достаточно часто удается обманывать как честных автомобилистов, так и страховые компании, рассказал автоюрист, автор YouTube-канала «Анти ДТП» Николай Лагун в беседе с «Газетой.