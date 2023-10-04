В советских школах начальную военную подготовку проходили даже девушки

В 1968 году в советских школах ввели новый предмет — начальная военная подготовка. В каждом учебном заведении оборудовали специальный кабинет с тематическими плакатами, муляжами гранат и бывалым военруком.
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