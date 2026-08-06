Как ввести символы ©, ®, ™, € и другие: личный опыт и лучшие способы для всех платформ

Переход от простого набора текста к его грамотному оформлению часто начинается с мелочей. Для меня таким моментом стало осознание, что значки вроде © или ™ — это не просто украшение, а мощный инструмент коммуникации.
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