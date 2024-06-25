Лаборатория Apple годами отравляла воздух вокруг здания, из-за чего сотрудница компании, по её словам, чуть не умерла

Компания Apple попала в очередной скандал, который может иметь для неё весьма серьёзные последствия, так как бывшая сотрудница купертинского гиганта обвинила компанию в том, что из-за действий Apple она чуть не погибла.
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