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Рогов: уничтожение самолета Су-27 повергло в уныние оставшихся летчиков ВСУ

Рогов: уничтожение самолета Су-27 повергло в уныние оставшихся летчиков ВСУ

Уничтожение российскими военными истребителя Су-27 повергло в уныние оставшихся летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фурцев
А чего радоваться?- очередь пододвинулась.
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20 час.
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