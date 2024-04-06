За рейд астраханские автоинспекторы задержали 130 водителей из-за неправильной тонировки машин

Еще 133 человека привлечены за нарушения с использованием ремня безопасности. На дорогах Астраханской области инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции провели рейд по выявлению нарушений правил эксплуатации транспортных средств.
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