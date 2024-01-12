Продление трамвайной ветки до Академического обойдется Екатеринбургу в 27 млрд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января, ФедералПресс. Мэр города Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому на строительство трамвайной ветки до Академического района планируется потратить 27,2 млрд рублей.
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