Пациентов-сердечников попросили обеспечить льготными лекарствами

Добавить в проект бюджета на 2024 год средства для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) просит Всероссийский союз пациентов, с таким письмом организация обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину (документ есть у «Известий»).
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