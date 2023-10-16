Пациентов-сердечников попросили обеспечить льготными лекарствами

Добавить в проект бюджета на 2024 год средства для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) просит Всероссийский союз пациентов, с таким письмом организация обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину (документ есть у «Известий»).