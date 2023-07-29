Захарова: Кеннеди-младшего будут травить в США после слов о налаживании диалога с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что кандидата в президенты Соединённых Штатов Роберта Кеннеди подвергнут травле и критике в Вашингтоне за то, что он выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Москвой.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что кандидата в президенты Соединённых Штатов Роберта Кеннеди подвергнут травле и критике в Вашингтоне за то, что он выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Москвой.
Свежие комментарии