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Захарова: Кеннеди-младшего будут травить в США после слов о налаживании диалога с Россией

Захарова: Кеннеди-младшего будут травить в США после слов о налаживании диалога с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что кандидата в президенты Соединённых Штатов Роберта Кеннеди подвергнут травле и критике в Вашингтоне за то, что он выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Москвой.

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