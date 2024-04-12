В Петербурге демонтируют незаконные ларьки на Шуваловском проспекте и улице Чудновского

Общая задолженность по арендной плате составляет около 200 тысяч рублей В Петербурге приступили к освобождению двух земельных участков в Невском и Приморском районах, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.
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