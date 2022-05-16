Проблемы у «Зенита» в обороне никуда не делись, и не только в обороне

Чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев прокомментировал результат матча своей бывшей команды против «Спартака» (1:1) в 29-м туре РПЛ.
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