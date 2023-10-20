"Карабах ещё не распущен": Президенту Шахраманяну пришлось отвечать перед толпой разгневанных армян

В здание представительства Нагорного Карабаха в Ереване ворвались десятки граждан, из-за чего к месту событий выехал спецназ СНБВ здание представительства Нагорного Карабаха, расположенного в Ереване, ворвались десятки армян.
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