Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам...Нелегальную мечет...
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СИРИЯ. ПЕРВЫЕ УСПЕХИ ПОСЛЕ ШОКА. РУССКИЕ СНОВА В ДЕЛЕ

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Что за придурки назвались &quot;военКЕМ-ТО&quot;????????? Очередные &quot;икспЁрды&quot;, лет 25 от роду??????????????
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13 час.
Анна Зареченская
Какие непутевые, на фронт всех, в окопы. И там жируют.
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13 час.
Анна Зареченская
Вагнеровцы это сила, героизм, честность. Спасибо им за их героизм, спасибо любовь к русскому народу и отчизне. Жаль Пригожина, столько бы смог сделать для России, а может еще и сделает, не верим, что он погиб. Позор Шойгу навечно будет в памяти русских.
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13 час.

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