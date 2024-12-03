СИРИЯ. ПЕРВЫЕ УСПЕХИ ПОСЛЕ ШОКА. РУССКИЕ СНОВА В ДЕЛЕ

Анна Зареченская

Вагнеровцы это сила, героизм, честность. Спасибо им за их героизм, спасибо любовь к русскому народу и отчизне. Жаль Пригожина, столько бы смог сделать для России, а может еще и сделает, не верим, что он погиб. Позор Шойгу навечно будет в памяти русских.