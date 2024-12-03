О некоторых неприятных последствиях происходящего в Сирии О некоторых неприятных последствиях происходящего в Сирии, в случае дальнейшего развития неприятных тенденций (назовем это так): 1.
СИРИЯ. ПЕРВЫЕ УСПЕХИ ПОСЛЕ ШОКА. РУССКИЕ СНОВА В ДЕЛЕ
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Что за придурки назвались "военКЕМ-ТО"????????? Очередные "икспЁрды", лет 25 от роду??????????????
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13 час.
Анна Зареченская
Какие непутевые, на фронт всех, в окопы. И там жируют.
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13 час.
Анна Зареченская
Вагнеровцы это сила, героизм, честность. Спасибо им за их героизм, спасибо любовь к русскому народу и отчизне. Жаль Пригожина, столько бы смог сделать для России, а может еще и сделает, не верим, что он погиб. Позор Шойгу навечно будет в памяти русских.
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13 час.
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