TNI: Зеленский хочет действовать без помощи Вашингтона после ссоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский после ссоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, возможно, рассчитывает, что сможет действовать в одиночку или при поддержке европейских союзников, если Киев потеряет помощь со стороны США.
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